В Киеве на ДВРЗ в озере на глубине два метра обнаружили утопленника. Фото

В Дарницком районе Киева в воскресенье, 25 июня, в одном из озер обнаружили утопленника. Тело мужчины находилось на глубине 2 метра и в 3 метрах от берега.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, 25 июня, в 11:39 к ним от полицейских поступило сообщение о том, что в озере, близ переулка Паровозный, 12/1, в воде находится тело человека.

"Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения достали погибшего, который находился на глубине 2 метра и в 3 метрах от берега из воды. Его передали его правоохранительным органам, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Голосеевском районе столицы во вторник, 30 мая, спасатели обнаружили в озере на глубине 7 метров тело мужчины. Событие произошло возле улицы Ставковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в озере "Солнечное" обнаружили утопленника. Тело погибшего находилось на глубине 6 метров и в 35 метрах от берега.

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