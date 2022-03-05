В Ирпене оккупанты продолжают обстреливать дома мирных жителей. Видео

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В городе Ирпень Киевской области российские оккупанты продолжают обстреливать дома мирных жителей. Улицы города завалены обломками зданий.

Об этом сообщили в социальных сетях. Агрессор уничтожает критически важную инфраструктуру страны (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ирпень. Прилёт снарядов по жилым домам", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее в Ирпене Киевской области 206 батальон теробороны столицы спас более 400 женщин и детей. Бойцы помогли эвакуировать население из уничтоженного и окруженного российскими оккупантами города.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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