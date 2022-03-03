Бойцы 206 батальона теробороны эвакуировали из Ирпеня более 400 женщин и детей

В Ирпене Киевской области 206 батальон теробороны столицы спас более 400 женщин и детей. Бойцы помогли эвакуировать население из уничтоженного и окруженного российскими оккупантами города.

Об этом сообщили в пресс-службе парти "Европейская Солидарность". Вывезти людей удалось несмотря на разрушенный мост (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"206 батальон территориальной обороны Киева выполнил важнейшую боевую задачу спасения детей и женщин из Ирпеня ранее уничтоженного и ныне окруженного российскими оккупантами. Более 400 женщин и детей были эвакуированы из города, несмотря на разрушенный мост. Люди со слезами на глазах приветствовали украинских воинов и благодарили их за возможность уехать из окруженного города", – рассказали в пресс-службе.

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В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что всех эвакуированных из Ирпеня доставят в железнодорожный вокзал:

"Мы желаем вам счастливого пути, и мы желаем вам скорейшего возвращения в ваши дома. Мы будем делать все возможное, наши воины, мы в батальоне территориальной обороны, чтобы выбить российского врага с украинской земли. Мы все ему говорим - прочь из Украины", – отметил он.

"Мы никому не дадим вас обидеть, и мы своих не бросаем", – добавил Порошенко.

Отметим, 206 батальон был создан именно для защиты Киева и окрестностей. В формирование вошли депутаты партии "Европейская Солидарность" и ветераны российско-украинской войны, небезразличные киевляне.

"Батальон уже принял участие в защите Гостомеля, а также киевского района Оболонь от ДРГ и оккупантов. Он вооружен и экипирован на средства Петра Порошенко", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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