Показывала, как изменила Киев война: что известно о журналистке, погибшей в результате ракетного удара

Продюсер Радио Свобода Вера Гирич, которая погибла 28 апреля в результате ракетного обстрела жилого дома в Киеве, начала работать в киевском бюро издания с 1 февраля 2018 года. В своем последнем видео, которое было опубликовано 5 марта 2022 года, она показывала, как война изменила столицу.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Кроме того, погибшая журналистка долгое время работала на ведущих украинских телеканалах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, Гирич в последнем опубликованном в социальной сети видео показала пустой Андреевский спуск, рассказывая о том, что в связи с угрозой атаки оккупантов, много жителей столицы покинули город.

"5 марта в Киеве. Это одна из популярнейших улиц – сейчас она практически пустая. Большинство людей выехали. Кто не уехал – прячутся в подвалах", – рассказывала журналистка.

Видео дня

Как сообщило издание Радио Свобода, Вера Гирич начала работу в киевском бюро с 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.

"Продюсер Радио Свобода Вера Гирич погибла в результате попадания российской ракеты в дом, в котором она жила в Киеве. Обстрел произошел 28 апреля. Тело погибшей обнаружили под обломками утром 29 апреля. Редакция Радио Свобода выражает соболезнование семье Веры Гирич и будет вспоминать ее как светлого и доброго человека, настоящего профессионала", – подчеркнули в издании.

Соболезнования также высказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, который с начала полномасштабной войны постоянно общался с журналисткой.

"Боже мой! Я знал лично Веру Гирич, журналистку Радио Свобода, которая была вчера убита путинской ракетой. Все эти два месяца войны мы были с ней на связи. Она просила меня давать комментарии, просила включится в эфиры… Приношу мои соболезнования родным и близким Веры", – написал Геращенко

На странице в социальной сети Facebook знакомые погибшей журналистки вспоминают ее как профессионала и человека, который всегда помогала своим коллегам.

Напомним, российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетные удары по Киеву. В это время в столице с официальным визитом пребывал генсек ООН Антониу Гутерреш. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного обстрела жилого дома со стороны российских оккупантов 28 апреля пострадали 10 человек. 4 гражданина были госпитализированы в медучреждения. Позднее стало известно, что под завалами спасатели нашли тело женщины.