Лавочку, которую распилила пенсионерка в Киеве, могут вернуть: названо условие

В Киеве рассказали, вернут на место скамейку, которую распилила пенсионерка на улице Пражской, 18а. Ей бы мешали шумные компании, которые по вечерам устраивали посиделки под окнами ее дома.

В эфире телеканала "Киев" Анна Найденова, начальница ЖЭУ №404 Управляющей компании Днепровского района, рассказала, что борьбой с шумными компаниями должны заниматься правоохранительные органы.

"Мы вчера демонтировали остатки лавки. Если жители этого дома обратятся с просьбой установить скамейку снова, то мы это сделаем. Если же эта женщина, которая спилила доски, поможет нам с брусками – мы будем ей очень благодарны. Если же нет – будем самостоятельно устанавливать скамейку там, где этого захотят жители дома. Но для этого обязательно должно быть заявление от жителей ", – рассказала Анна Найденова.

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Кроме того, коммунальщики Днепровского района обратились в полицию по этой ситуации.

Напомним, бабушка распилила скамейку, которую установили коммунальщики в 2019 году, в понедельник, 19 июля. Позже, она рассказала, что это был метод борьбы против ночных компаний ее соседей, которые регулярно собираются под окнами и шумят до 4 утра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева орудует летняя женщина, которая просит неравнодушных подвезти ее на такси и купить ей "сладенького", иначе она умрет от диабета.