В центре Киева бабушка 'разводит' людей: просит проехаться на такси и говорит, что умрет от диабета. Видео

В центре Киеве орудует пожилая женщина, которая просит неравнодушных подвезти ее на такси и купить ей "сладенького" иначе она умрет от диабета. Пенсионерка "разводит" киевлян на улице Владимира Антоновича.

Об этом на своей странице в Facebook написал Роман Пелех. Он решил помочь бабушке во вторник, 20 июля. Женщина обратилась к неравнодушному человека и попросила вызвать такси, но доброта киевлянина, обернулась для него неожиданностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Выхожу со двора и вижу летняя женщина стоит и в три погибели свернулась, и не может до поручня дотянуться, лет под 90 ей. А там подъем и немного трудно подниматься. Так я говорю" помочь Вам? ". Она говорит" вызови мне такси, я внучек, умираю, у меня диабет, и нужно срочно что-то сладкое надо съесть"", – рассказал Роман Пелех.

Видео дня

Мужчина решил зайти в магазин и купить "несчастной" бабушке мороженого, чтобы ей не стало плохо. Также он пытался вызвать такси, потому что как раз началась ливень. Он отдал мороженое, которое бабушка сразу съела, и заметил, что прохожие дают ей деньги и извиняются, что не смогли найти магазин, где продаются замороженные лакомства.

Пелех долго не мог вызвать такси, поэтому решил подвезти женщину на своей машине. Довольная пенсионерка благословила неравнодушного и попросила завезти ее в ресторан "Пузата Хата". Ей захотелось съесть борщ, потому что дома женщина якобы страдает от того, что ее пытаются отравить родственники. Из-за пробок, водитель с пенсионеркой ехали 40 минут, последняя рассказывала истории из своей жизни.

Впрочем, после того, как киевлянин подвоз женщину в кафе, она попросила его помочь ей подняться и приказала купить борща.

Роман Пелех понял, что им манипулируют, купил бабушке борщ и ушел. По дороге к авто он вспомнил, что у пожилой женщины был маникюр и идеальные зубы.

О своих "приключениях" он рассказал своему товарищу, который живет на Антоновича несколько лет. Тот рассказал, что бабушка известная "аферистка". У нее якобы дома живет 20 собак, а щенков она убивает и подбрасывает соседям в шахту лифта, чтобы навредить им.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице разоблачили пенсионерку, которая просила у прохожих деньги на еду, а потом ехала на такси. Пожилая женщина "промышляла" на Броварском проспекте, 17 в Днепровском районе