В Киеве бабушка распилила скамейку: причиной назвали шумные компании. Фото

В Дарницком районе Киева бабушка посреди бела дня решила распилить новую скамейку. Инцидент произошел в понедельник, 19 июля.

Фото пожилой "преступницы" снял киевлянин Александр Мищенко. Пенсионерка взяла пилку и уничтожила одну из лавочек возле своего дома (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Распиленные брусья женщина сложила на уничтоженной скамье.

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В соцсетях предположили, что женщине якобы мешали шумные компании и она решила "устранить" проблему таким варварским способом. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Константин Андрийчук.

"В Киеве пенсионерке под окнами все время мешали шумные компании. Чик!" – написал Андрийчук.

В комментариях под публикацией люди по-разному отреагировали на поступок пенсионерки. Роман Терещенко с иронией написал, что теперь женщине будет скучно и ей некому будет кричать "Наркоманы!", а Игорь Шевченко отметил, что бабушка креативная.

А один из пользователей пошутил, что у женщины крепкое здоровье, если она решилась на такой поступок.

Правда, некоторые люди отметили, что шумные компании действительно очень раздражают пожилых людей, а полиция не всегда реагирует на их жалобы.

Впрочем, большинство пользователей соцсетей отметили, что бабушка поступила неправильно и ей нужно компенсировать средства за уничтоженную скамейку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня, в центре Киева женщина уничтожила кусты, которые высадили сотрудники кафе расположенного рядом с ее домом. Ей якобы не понравилось, что зеленые насаждения появились под ее окнами.