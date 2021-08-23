Бразильский экс-футболист 'Динамо' укутался во флаг Украины. Фотофакт

Бывший футболист киевского "Динамо" Данило Силва поздравил Украину с Днем национального флага. Бразилец, известный тем, что испытывает теплые чувства к нашей стране, сфотографировался с сине-желтым стягом.

Соответствующий снимок экс-игрок "бело-синих" опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. "День государственного флага Украины!" – подписал фото Силва, на котором он закутался в украинский флаг.

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Отметим, что 34-летний Данило Силва выступал в составе киевского "Динамо" с 2010 по 2017 год. Он неоднократно проявлял уважение к национальным символам Украины.

Футболист, выступавший в "Динамо" на позиции правого защитника, выучил гимн нашей страны. Во время исполнения "Ще не вмерли..." перед матчами первенства Премьер-лиги Данило прикладывал руку к сердцу.

После того, как Силва покинул киевлян, он продолжали поддерживать Украину. В соцсетях он часто публикует фото с сине-желтыми цветами.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков отказался приглашать в команду бразильских легионеров. Он также обратился к своим подопечным, рассказав, что не будет обращать внимания на нытье игроков.