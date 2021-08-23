В Днепре в День Государственного Флага устроили зрелищный флешмоб. На площади Героев Майдана крупнейший в городе украинский флаг подняли на высоту более 20 метров. Сделали это с помощью двух пожарных автолестниц.

Размер флага достигает 18 метров в высоту и 12 – в ширину, поэтому его также считают одним из крупнейших в стране.

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Флешмоб посвятили украинским военным.

"Поздравляю всех с Днем Государственного Флага Украины. Все, что здесь происходило, – технически сложная операция. Креативная инициатива принадлежит местной ГСНС. Они нас пригласили, и при поддержке мэрии мы сделали этот флешмоб", – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

В ГСНС говорят: идею позаимствовали у американских коллег.

"Мы тренировались, и с помощью техники также воплотили это в жизнь. Это также подарок всем нашим военным, которые защищают нашу Родину", – рассказывает начальник Главного управления ГСНС в области, генерал-майор Андрей Кульбач.

Во время поднятия знамя держали одиннадцать спасателей и спасительниц.

"Я горжусь, что мы поднимали сегодня наш флаг – в такой день. Для меня это впервые в жизни такое. Обычно мы спасаем людей, снимаем кошек с деревьев. Поэтому, безусловно, было немного страха – чтобы все получилось, чтобы ветер не завалил. Но, думаю, все получилось", – поделился впечатлениями командир отделения второго государственного пожарно-спасательной части, который принял участие в поднятии флага, Олег Логвинов.