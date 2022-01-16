В сети показали, как выглядел самый дорогой рынок Киева в 1930-х годах. Архивное фото

В 1930-х годах на перекрестке возле Бессарабского рынка в Киеве движение транспорта на дороге рядом регулировал милиционер. Несмотря на присутствие правоохранителя, пешеходы все равно перебегали улицу прямо перед автомобилями.

Соответствующий архивный снимок был опубликован на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, как выглядела эта местность более 90 лет назад.

"Бессарабка довоенная, вторая половина 1930-х годов", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть троллейбус, который подъезжал к остановке недалеко от рынка. А на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик собралась толпа

Бессарабский рынок (Бессарабка) – крытый рынок с торговой площадью 896 квадратных метров, который расположен на одноименной площади.

Построен в 1910-1912 на деньги известного сахарозаводчика Лазаря Бродского, которые предназначенные им на эти цели в завещании.

До сих пор у историков нет единой версии по названию рынка. Многие считают, что они обязаны своим названием привоза из южных губерний, в частности, из Бессарабии.

Другие разделяют взгляд киевского историка-священника XIX века Петра Лебединцева, утверждавшего, что "бессарабией" в 1-й трети XIX века называли местных "босяков". Босяки якобы находили приют на тогдашней юго-западной окраине Киева, и потому ее прозвали "Бессарабкой".

По мнению киевлян и гостей столицы Украины, Бессарабский рынок самый дорогой в Киеве.

Напомним, в 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

В 1970 году в Киеве был зафиксирован паводок. В результате происшествия территории нынешнего Гидропарка и большой части левого берега столицы были затоплены.

Мост имени Патона в Киеве стал первым в мире цельносварным путепроводом. Во время праздничного открытия в ноябре 1953 года сначала автомобили по нему поехали со стороны правого берега столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале 1900-х на улице Владимирской в Киеве ездили трамваи. Но при этом жители и гости города продолжали пользоваться гужевым (конным) транспортом.