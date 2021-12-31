В сети показали последствия паводка в Киеве в 1970 году. Уникальное фото

В 1970 году в Киеве был зафиксирован паводок. В результате происшествия территории нынешнего Гидропарка и большой части левого берега столицы были затоплены.

Уникальные фотографии были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть, как выглядело это место 51 год назад.

"Паводок, 1970 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть последствия подтопления столичных локаций. В частности, Труханов остров оказался полностью затопленным. Судя по фото, можно предположить, что вода разлилась до территории села Троещина.

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На переднем плане находится памятник Владимиру Великому – скорее всего фотографировали недалеко от фуникулера.

Труханов остров – остров на Днепре, напротив центральной части Киева между главным руслом Днепра к западу и его проливом Черторыем к востоку; площадь около 450 гектаров. В середине ХІХ века на Трухановом острове появились первые дома.

Когда они были уничтожены во время Второй мировой войны, остров превращен в место отдыха. Здесь сейчас большие пляжи, водные станции, спортивные сооружения, рестораны, дома отдыха и так далее. Труханов остров хорошо озеленен, он соединяется с набережной правого берега Днепра по пешеходному мосту.

Напомним, в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Зимой 1977 года улицы Киева буквально утопали в снегу. Из-за погодных условий общественный транспорт работал с перебоями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1960-х годах на Майдане Незалежности в Киеве росло большое количество деревьев. Движение транспорта осуществлялось не только возле нынешнего Дома профсоюзов, но и возле Главпочтамта.