В сети показали, как открывали движение по мосту Патона в Киеве в 1953 году. Архивное фото

Мост имени Патона в Киеве стал первым в мире цельносварным путепроводом. Во время праздничного открытия в ноябре 1953 года сначала автомобили по нему поехали со стороны правого берега столицы.

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть, как проходила церемония сдачи моста в эксплуатацию.

"Открытие моста имени Патона 5 ноября 1953 года", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото видно, что в праздничной церемонии принимали участие сотни киевлян. После митинга по мосту, со стороны нынешнего бульвара Дружбы Народов, поехали автомобилей, среди которых можно заметить не только советские, но и иностранные машины.

Мост имени Патона – один из мостов через Днепр в Киеве. Первый в мире цельносварный путепровод длиной 1543 метра. Непосредственное участие в проектировании и строительстве моста принимал академик Евгений Оскарович Патон, в честь которого названо это сооружение.

Строительство моста было начато в 1939 году, приостановлено в сентябре 1941 года из-за отступления советских войск из Киева. Уже в начале 1942 года на построенных опорах моста немцы соорудили временный мост, который при отступлении нацистов в 1943 году был уничтожен.

Современный мост введен в эксплуатацию 5 ноября 1953 года.

Напомним, в Киеве на территории Гидропарка в 1978 году зимой было достаточно снега, чтобы жители столицы могли заниматься активными видами спорта. В частности, кататься на лыжах, в том числе с небольших горок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимирская горка в Киеве получила свое название благодаря памятнику Владимиру Великому. Его установили на склоне западной части этой местности в 1853 году. Уже в начале ХХ века одноименный парк стал любимым местом для прогулки киевлян.