В 1912 году здесь ездили трамваи: в сети показали уникальное фото древнейшей улицы Киева

В начале 1900-х на улице Владимирской в Киеве ездили трамваи. Но при этом жители и гости города продолжали пользоваться гужевым (конным) транспортом.

Архивное изображение было размещено на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На нем можно увидеть, как выглядела эта местность 110 лет назад.

"1912 год. Улица Владимирская", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что тогда трамвайные рельсы проходили вдоль улицы Владимирской по направлению к Центральному железнодорожному вокзалу. При этом, несмотря на то, что электротранспорт уже тогда был очень популярен, на улицах Киева можно заметить повозки, запряженные лошадьми.

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Кроме того, на заднем плане можно увидеть здание нынешнего Дома учителя.

Владимирская – одна из древнейших улиц города Киева. Часть улицы от Бабьего торжка (Десятинной церкви) до Софийских ворот – возникла не позднее конца X века. После сооружения в начале XI века Софийского собора и около 1037 года – Золотых ворот достигла тогдашней черты города.

Пролегала через древнейшие части Киева – Город Владимира и Город Ярослава. Это была главная городская улица, ведущая от парадного въезда Золотых ворот к главному храму – Софийскому собору и княжеским и боярским дворцам Акрополя (Старокиевской горы).

Кроме Софийского собора, были возведены также Ирининская церковь и Георгиевский собор, монастырь Св. Феодора и ряд жилых построек – как простых горожан, так и знати.

Напомним, в 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Золотые ворота в Киеве были построены около 1024 года. На протяжении столетий они находились в разрушенном состоянии до реставрации в 1982 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети опубликовали открытки 1962 года с видами зимнего Киева. В частности, это Софийская площадь и главный корпус университета имени Тараса Шевченко.