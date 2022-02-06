В сети показали, как выглядел известный нудистский пляж в Киеве в 1970-х годах. Фото

До 1943 года на территории Труханова острова в Киеве находились дома киевских рабочих, которые уничтожили во время Второй мировой войны. В 1970-х годах, благодаря пляжам, эта локация стала любимым местом отдыха киевлян.

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть, как выглядела эта местность около 50 лет назад.

"Пляж "Довбычка". 1970-е годы. Фото О. Бормотова", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как отметила одна из пользователей соцсети, возле станции метро "Днепр" был причал, откуда "ходили катера на этот пляж, ещё в начале 1960-х годов".

"На Центральном пляже в те годы была масса народу, а на "Довбычке" можно было отлично позагорать и поплавать", – уточнила киевлянка Алена.

"Довбычка" известен, как нудистский пляж, где собираются киевляне, которые любят принимать "солнечные ванны" без одежды.

Труханов остров – остров на Днепре, напротив центральной части Киева, площадь около 450 гектаров. В середине ХІХ века на Трухановом острове появились первые дома.

Когда рабочую слободку уничтожили во время Второй мировой войны, остров был превращен в место отдыха. Здесь сейчас находятся большие пляжи, водные станции, спортивные сооружения, рестораны, дома отдыха и так далее Труханов остров хорошо озеленен, он соединяется с набережной правого берега Днепра пешеходным мостом.

Напомним, в Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.

Современное здание Речного вокзала в Киеве было построено в начале 60-х годов ХХ века. В 1968 году площадь вокруг него и вдоль причалов была засажена деревьями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время Второй мировой войны с сентября 1941 года по ноябрь 1943 Киев был оккупирован немецкими войсками. Несмотря на боевые действия, которые велись в столице, и подрыв центра советскими спецслужбами, город сумел сохранить свою красоту. Увидеть уникальные фотографии тех времен можно посмотреть, перейдя по ссылке.