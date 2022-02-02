В сети показали, как выглядел Речной вокзал в Киеве в 1968 году. Уникальное фото

Современное здание Речного вокзала в Киеве было построено в начале 60-х годов ХХ века. В 1968 году площадь вокруг него и вдоль причалов была засажена деревьями.

Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть, как выглядела эта локация 54 года назад.

"Речной вокзал 1968 год. Фото И. Кропивницкого", – говорится в Киеве.

На опубликованном снимке заметно, что на причалах рядом с зданием пришвартованы прогулочные теплоходы. Сама площадь возле вокзала засажена деревьями, из-за чего Почтовая площадь просто "утопала" в зелени.

Видео дня

Киевский речной вокзал – главный речной порт Киева, расположенный на правом берегу Днепра на Подоле в исторической части города. Причалы порта тянутся от Гавани до станции метро "Днепр".

Он был построен в 1957-1961 на Почтовой площади по проекту архитекторов Вадима Гопкало, Вадима Ладного, Григория Слуцкого и других.

Напомним, в Киеве рядом с Подольским спуском, который объединяет Татарку с улицей Кирилловской, в 1904 году существовала трамвайная линия. Она проходила вдоль Репейного яра, который за живописный пейзаж называли "Киевской Швейцарией".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.