В Киеве осенью 1941 года на Крещатике был уничтожен уникальный "малый пассаж". Фото развалин

В Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.

Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть, как выглядела эта локация 81 год назад.

"Развалины малого пассажа на Крещатике, который был уничтожен во время войны. Находился напротив современной станции метро "Крещатик", – говорится в сообщении.

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На фото можно увидеть, что осталось от когда-то красивого и любимого киевлянами места, после взрывов на центральной улице столицы.

Подрыв Киева осенью 1941 года – советская спецоперация по уничтожению в оккупированной немцами столице Украины важных объектов жизнеобеспечения, а также Успенского собора Киево-Печерской лавры и жилых домов преимущественно на Крещатике.

В результате взрывов и пожара, который длился с 24 по 29 сентября, исторический центр Киева был сильно разрушен. Всего в районе Крещатика были уничтожены 324 здания, а тысячи киевлян остались без крова.

Напомним, в Киеве рядом с Подольским спуском, который объединяет Татарку с улицей Кирилловской, в 1904 году существовала трамвайная линия. Она проходила вдоль Репейного яра, который за живописный пейзаж называли "Киевской Швейцарией".

Киевский Фуникулер является одной из туристических визиток столицы Украины. В конце 1970-х вход на его перрон выглядел совершенно по-другому, нежели в наши дни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Подол в Киеве является частью исторической местности украинской столицы, так называемым "Нижним городом". В сети показали уникальную панораму этой местности, которую сделали в 1955 году.