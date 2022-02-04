В сети показали, как выглядел Киев во время немецкой оккупации в 1941-1943 годах. Архивные фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Киев во время немецкой оккупации

Во время Второй мировой войны с сентября 1941 года по ноябрь 1943 Киев был оккупирован немецкими войсками. Несмотря на боевые действия, которые велись в столице, и подрыв центра советскими спецслужбами, город сумел сохранить свою красоту.

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На старых снимках можно увидеть, как выглядела столица около 80 лет назад.

Вид с Владимирской горки.
Вид на разрушенный небоскреб Гинзбурга на ул. Институтской.
Видео дня

"Удивительно интересная серия фото городских видов снята во времена оккупации", – говорится в сообщении.

Видны остатки моста Е. Бош (опоры бывшего цепного).
Вид с Институтской на площадь, где еще стоит разрушенная Городская дума.

На опубликованных фото можно узнать Владимирскую горку, Национальную оперу Украины, здание МИД Украины, а также увидеть строения, которые не пощадило время и война.

На велосипедах по киевским улицам.
Ресторан Ривьера.

Отметим, 19 сентября 1941 года, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев был на произвол судьбы покинут советскими и захвачен немецкими войсками.

Здание МИД Украины.
Современная ул. Городецкого. В центре остатки здания бывшего цирка Крутикова.

Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов. 6 ноября 1943 г. советская власть вернула себе город.

Фонтан на смотровой площадке.

В ходе боев Киев сильно пострадал, в частности, из-за подрывных работ советских партизан. Восстановительные работы продолжались до начала 1950-х.

Оперный театр.

Напомним, в Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.

Современное здание Речного вокзала в Киеве было построено в начале 60-х годов ХХ века. В 1968 году площадь вокруг него и вдоль причалов была засажена деревьями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1980-х годах возле Международного аэропорта "Борисполь" стояла будка службы такси. Прибывавших пассажиров развозили автомобили ГАЗ-24 "Волга".

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