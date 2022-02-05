В сети показали, как выглядела самая дорогая улица Киева в 1962 году. Уникальное фото

На строительство Пассажа в Киеве был понадобилось около года – он был возведен до начала Первой мировой войны в течение 1913-1914 годов. В наше время эта местность известна, как самая дорогая улица столицы из-за цен в местных бутиках и магазинах.

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть, как выглядела эта локация 60 лет назад.

"1962 год. Пассаж (на Крещатике – Ред.)", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что тогда эта улица была любимым местом киевлян для прогулки.

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Пассаж – торгово-жилой дом в Киеве, в виде улицы-коридора (нынешний адрес – улица Крещатик, 15).

Дом пяти-шестиэтажный (верхний этаж надстроен), с подвалом, кирпичный, оштукатуренный, главным фасадом обращен в сторону проезда. Представляет собой тип открытого пассажа, состоящий из двух параллельных корпусов, соединенных торцевыми объемами с арочными проездами.

На рубеже XIX-ХХ веков усадьбу Штифнера, располагавшуюся на месте нынешнего Пассажа, приобрело за 1,5 миллиона рублей страховое общество.

На купленной земле, площадью 1 га, общество решило построить крупный бизнес-центр с магазинами на первом этаже, офисами – на верхних, а также квартирами, которые можно сдавать в аренду. Для реализации замысла был приглашен киевский архитектор Павел Андреев.

Напомним, в Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.

Современное здание Речного вокзала в Киеве было построено в начале 60-х годов ХХ века. В 1968 году площадь вокруг него и вдоль причалов была засажена деревьями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время Второй мировой войны с сентября 1941 года по ноябрь 1943 Киев был оккупирован немецкими войсками. Несмотря на боевые действия, которые велись в столице, и подрыв центра советскими спецслужбами, город сумел сохранить свою красоту. Увидеть уникальные фотографии тех времен можно посмотреть, перейдя по ссылке.