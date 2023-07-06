В Киевской области после обеда выпал град размером с перепелиное яйцо. Фото и видео

Киевскую область в четверг, 6 июля, накрыла гроза, фиксировали порывы ветра. Кроме того, выпал град, местами размером с перепелиное яйцо.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Об ухудшении погодных условий заранее предупреждал Укргидрометцентр (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Под Киевом – град размером с перепелиное яйцо. Местные публикуют фото и видео непогоды в поселке Дымер", – говорится в сообщении.

Напомним, в столице и Киевской области в четверг, 6 июля, синоптики прогнозируют грозу и порывы ветра до 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С. Добавим, в Киеве в четверг, 6 июля, после обеда ввели "тепловой режим". Из-за этого временно действует ограничение движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт.

Стоит отметить, что в понедельник, 3 июля, средняя температура на планете Земля превысила 17 градусов Цельсия, достигнув рекордного значения за всю историю наблюдений. Но ученые считают, что это только начало и июль может стать самым жарким за 120 000 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в пятницу, 7 июля, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди. В отдельных районах региона град и шквалы ветра 15-20 м/с.

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