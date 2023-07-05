Земля пережила самый жаркий день, но июль может стать самым горячим за 120 000 лет – ученые

В понедельник, 3 июля, средняя температура на планете Земля превысила 17 градусов Цельсия, достигнув рекордного значения за всю историю наблюдений. Но ученые считают, что это только начало и июль может стать самым жарким за 120 000 лет.

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Высокая температура объясняется сочетанием погодного явления Эль-Ниньо и постоянных выбросов углекислого газа, сообщает BBC. Именно это явление будет и дальше отвечать за новые температурные рекорды.

Неполадки с погодой начались фактически с начала 2023 года. Так, рекордная весенняя жара в Испании и многих странах Азии сопровождалась морскими тепловыми волнами в местах, где их обычно не бывает. Такие волны, к примеру, были зафиксированы в Северном море.

Мощная жара в последнее время также наблюдается в Китае – кое-где выше 35 градусов по Цельсию. Духота также фиксируется синоптиками на юге США.

Учитывая это, не стоит удивляться, что 3 июля средняя глобальная температура достигла 17,01 градусов по Цельсию, согласно данным Национального центра прогнозирования окружающей среды США.

Таким образом, был превзойден рекорд августа 2016 года, когда температура достигла 16,92 градусов по Цельсию.

Точно известно, что 3 июля – самый жаркий день с момента начала спутникового мониторинга в 1979 году. Однако эксперты считают, что столь высоких температур не было с момента начала широких инструментальных записей в конце 19 века.

Причиной такой жары является сочетание природного явления Эль-Ниньо и текущих выбросов углекислого газа, вызванных человеческой деятельностью.

"Средняя глобальная температура приземного слоя воздуха впервые за все время наблюдений достигла 17 градусов по Цельсию – это важная символическая веха в нашем мире, который потеплел", – сказал исследователь климата Леон Симонс.

При этом он считает, что теплая фаза Эль-Ниньо будет провоцировать и новые температурные рекорды "в течение следующих 1,5 лет".

Июнь 2023 года также стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура по всей планете была на 1,46 градуса по Цельсию выше средней в период между 1850 и 1900 годами.

Воздействие высоких температур также ощущается в экстремальных точках планеты. Так, на украинской исследовательской базе "Академик Вернадский" был побит июльский температурный рекорд – 8,7°C.

Между тем, метеоролог и климатолог из Лейпцигского университета Карстен Хауштайн предполагает, что благодаря Эль-Ниньо уже летом в северном полушарии будет побито несколько температурных рекордов.

"Скорее всего, июль будет самым теплым за всю историю, а вместе с ним и самым жарким месяцем за всю историю: "за всю историю" означает со времен Эмиана, то есть около 120 000 лет назад", – сказал Хауштайн.

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