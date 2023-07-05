Гроза и до +34°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 июля

В Киеве и Киевской области в четверг, 6 июля, синоптики прогнозируют грозу и порывы ветра до 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 6 июля. Переменная облачность, кратковременные дожди (ночью местами), гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, во время гроз местами порывы 15-20 м/с. Температура в области ночью 15-20°С, днем 29-34°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 30-32°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 6 июля в Киеве утреннее прояснение не сделает погоду на фоне пасмурного дня в целом. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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