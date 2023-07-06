Грозы, град и шквалы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 7 июля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 7 июля, кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди. В отдельных районах региона град и шквалы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевской области на 7 июля. Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 15-20°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 24-26°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 7 июля днем по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 7 июля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками и будет идти дождь с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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