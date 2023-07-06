В Киеве временно ввели "тепловой режим" для грузовиков: известны подробности

В Киеве в четверг, 6 июля, после обеда был введен "тепловой режим". Из-за этого временно действует ограничение движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Время действия ограничения зависит от температуры воздуха.

"Сегодня с 13:00 на территории столицы введен "тепловой режим". Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу", – рассказали в пресс-службе.

В патрульной полиции уточнили, что время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом.

"Друзья, напоминаем, что главная цель этих мер – сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в столице и Киевской области в четверг, 6 июля, синоптики прогнозируют грозу и порывы ветра до 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в пятницу, 7 июля, кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди. В отдельных районах региона град и шквалы ветра 15-20 м/с.

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