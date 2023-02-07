В Киеве и Киевской области не будут отключать свет целый день: названы даты

В Киеве и отдельно в Киевской области проведут замер реального потребления электроэнергии. Для этого в столице и регионе, 17 и 10 февраля соответственно, планируют вообще не отключать свет.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Восстановление энергетической инфраструктуры продолжается.

"По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. По каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребление в каждой области", – говорится в сообщении.

Согласно графику, опубликованному пресс-службой "Укрэнерго" в Киевской области не будет ограничений на потребление электроэнергии 10 февраля, а в столице – 17 февраля.

В компании отметили, что в случае повторения массированных ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ по энергетической инфраструктуре проведение режимных измерений "должно быть перенесено к стабилизации ситуации". Это, если возникнет дефицит доступной мощности в энергосистеме Украины.

Напомним, в Украине в ближайшее время могут усилиться отключение электроэнергии. Это связано с постепенным похолоданием, что приводит к росту потребления тока. По экспертным оценкам при температуре 10 градусов мороза потребление электроэнергии увеличивается на 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются исходя из количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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