"Остановили кровотечение у мужчины": в полиции показали кадры первых минут после удара РФ по Киеву. Видео
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Утром 23 сентября российские оккупанты вновь атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Патрульные показали кадры первых минут после атаки в Дарницком районе столицы.
Правоохранители вместе с неравнодушными горожанами оказали помощь раненому мужчине и передали его медикам. Видео обнародовала Патрульная полиция Украины.
Россия продолжает наносить удары по Киеву
"Киев снова под ударом. К сожалению, есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что российские войска продолжают наносить удары по гражданской и критической инфраструктуре, в частности по фармацевтическим предприятиям, АЗС, железной дороге, объектам связи и торговым центрам, из-за чего страдают мирные люди.
На кадрах с бодикамер правоохранителей запечатлены первые минуты после атаки российских БПЛА на Дарницкий район столицы.
"Совместно с неравнодушными гражданами мы обнаружили пострадавшего мужчину: остановили у него кровотечение, стабилизировали состояние и передали медикам скорой помощи", – подчеркнули патрульные.
Мужчину доставили в медицинское учреждение.
Напомним, в течение дня 23 сентября российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки фиксируются в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах.
Повреждены складское помещение, железнодорожная инфраструктура и бизнес-центр, вспыхнули пожары на АЗС, известно о более чем 40 пострадавших, также есть погибшие.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 22 сентября, Россия также нанесла удар по Киеву. Последствия вражеских ударов были зафиксированы в трех районах, пострадали пять человек.
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