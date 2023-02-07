Украинцам установили новые лимиты на электроэнергию и предупредили о долгих отключениях

В Украине в ближайшее время могут ужесточиться отключения электроэнергии. Это связано с постепенным похолоданием, что приводит к росту потребления тока. По экспертным оценкам при температуре 10 градусов мороза потребление электроэнергии увеличивается на 30%.

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Экстренные отключения ожидаются 6 января в Одесской области. Значительно лучше ситуация в других регионах Украины. "Укрэнерго" объявило лимиты потребления тока по всей стране.

Как отмечают в ДТЭК, лимиты незначительно изменили:

В Киеве можно использовать 1147 МВт (днем ранее было 1152 МВт);

В Киевской области установлен лимит в 852 МВт (было 833 Мвт);

В Днепропетровской области – 1707 МВТ (было 1422 МВт).

Такие ограничения позволят отключать электроэнергию по графикам и при возможности оставлять электроэнергию в период "возможных отключений". Правда, из-за похолодания может увеличится число аварийных отключений. Это может значительно ухудшать ситуацию в отдельных районах или даже населенных пунктах.

Энергосистема Украины пережила 15 атак беспилотниками и 13 ракетных атак. Кроме того, оккупирована Запорожская АЭС (самая большая в Европе), ряд ТЭЦ, Каховская ГЭС. Все это привело к значительному сокращению объемов генерации электроэнергии. На временно оккупированных территориях также находятся большое количество солнечных и ветровых электростанций.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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