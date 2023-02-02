Какие области в Украине получают электричества больше других: в "Укрэнерго" объяснили, как считают лимиты

Лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются на основании количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры. Кроме того, на них, влияет общий объем генерации, состояние сети, предварительный уровень потребления в этот период и ряд других параметров.

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Об этом рассказали в "Укрэнерго". Там объяснили: пропорции потребления всегда остаются одинаковыми. Но объем распределения электричества меняется в зависимости от объема генерации.

"Уменьшение или увеличение лимитов для каждой области зависит исключительно от общего объема электроэнергии, который способны выработать украинские электростанции после 13 ракетных атак и 15 атак дронами. И увеличить чью-то долю в распределении лимитов можно только одним путем – уменьшив долю кого-то другого", – рассказали энергетики.

При этом они подчеркнули: производить же электроэнергии можно лишь столько, сколько ее смогут потребить. Это, отмечается, является "главным принципом существования энергосети". "Дисбаланс в несколько процентов приводит к авариям в системе", – объяснили в "Укрэнерго".

Тем временем, Украина наращивает импорт электроэнергии из ЕС – даже несмотря на ее дороговизну. Причина – готовность украинских промышленных потребителей платить больше ради возможности производить, реализовывать либо экспортировать свою продукцию.

При этом, несмотря на то, что страна имеет достаточно значительную техническую возможность по уже существующим межгосударственным линиям импортировать электроэнергию, со стороны Европы существуют "определенные ограничения".

"Европейцы хотят увеличивать импорт постепенно, чтобы он не создавал технических проблем для их энергосистемы. Мы боремся за то, чтобы это увеличение происходило как можно скорее и как можно большими шагами", – объяснил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 февраля, от энергосети Украины в аварийном порядке отключили 2 блока. Покрыть удается лишь 80% потребностей.

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