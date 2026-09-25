Под Киевом произошел взрыв в многоэтажном доме: возник пожар, есть пострадавший. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв. В результате возник пожар, есть пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в Бучанском районе в селе Софиевская Борщаговка в одной из квартир на пятом этаже многоэтажного дома прогремел взрыв.

"Предварительно установлено, что на балконе квартиры работал инвертор, который внезапно взорвался, после чего произошло возгорание", – уточнили в пресс-службе.

Главные истории дня

Спасатели оперативно потушили огонь. К сожалению, в результате взрыва пострадал 38-летний мужчина – его госпитализировали. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

Чрезвычайные происшествия

В Подольском районе Киева в среду, 15 июля, произошел масштабный пожар площадью 800 квадратных метров. Черный столб дыма с места происшествия был виден в разных районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар. Спасатели тушили огонь на площади 300 квадратных метров в здании возле "Птичьего рынка".

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