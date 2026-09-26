Сгорел магазин, а в доме выбиты все окна: последствия нападения РФ в Соломенском районе Киева. Фото и видео

Страна-агрессор РФ продолжает наносить террористические удары по Киеву. В субботу, 26 сентября, реактивный дрон упал во двор пятиэтажного жилого дома в Соломенском районе, фактически разрушив его.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Что известно

Так, утром в субботу, 26 сентября,российский реактивный дрон "Герань-5" упал во двор пятиэтажного жилого дома в Соломенском районе. В результате полностью сгорел магазин АТБ, который находился на первом этаже, а также несколько квартир.

Главные истории дня

Кроме того, взрывная волна выбила почти все окна в здании, а на месте падения дрона образовалась воронка. К сожалению, есть пострадавшие – спасатели эвакуировали из дома 20 человек.

В настоящее время в здании продолжаются поисково-спасательные работы, а также здесь работают сотрудники полиции, которые фиксируют последствия очередного террористического нападения со стороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 сентября Россиявновь нанесла удары по Киеву. В результате вражеских ударов вновь пострадал фармацевтический завод "Дарница", а в Соломенском районе произошел пожар в многоэтажном доме и магазине, пострадали как минимум четыре человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!