В его день рождения: в метро Киева во время воздушной тревоги спели Скрябина. Видео

Жители украинской столицы Киева во время воздушной тревоги в городе спели песни известного певца Кузьмы Скрябина, которому сегодня, 17 августа, могло бы исполниться 55 лет. Репертуар любимого исполнителя жители столицы пели на одной из станций метро, пережидая очередную российскую угрозу.

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Соответствующие видео опубликовали столичные Telegam-каналы. На них видно, что на платформе киевской подземки собралась целая толпа, а благодаря песням Скрябина там воцарилась уютная атмосфера (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, 17 августа Кузьме Скрябину могло бы исполниться 55 лет, если бы не трагическая авария, унесшая его жизнь 2 февраля 2015 года. Среди украинцев до сих пор идут споры, что стало причиной гибели легендарного артиста – случайность или вмешательство его врагов.

Мама певца Ольга Кузьменко после гибели сына общалась со многими его поклонниками, среди которых была военнослужащая подразделения ВСУ, управляющего дронами. Маме певца рассказали, что авто артиста могли "выключить" специальным устройством, которое вывело из строя руль, тормоза и всю электрическую составляющую авто.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киеве предложили переименовать парк генерала Потапова, расположенный в Святошинском районе Киева. Локацию хотят назвать в честь певца и композитора Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин);

– в день смерти Скрябина его единственная дочь легендарного артиста Барбара готовилась к совместному путешествию с папой в Прагу, однако этому так и не суждено было случиться. В годовщину смерти Кузьмы девушка рассказала, каким для нее было утро 2 февраля 2015 года.

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