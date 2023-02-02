Дочь Кузьмы Скрябина вспомнила, как узнала о смерти отца: 2 февраля мы должны были лететь в Прагу

Ровно 8 лет назад, 2 февраля 2015 года, Украину шокировало известие о смерти 46-летнего музыканта Андрея Кузьменка, более известного как Кузьма Скрябин. Он попал в аварию под Кривым Рогом, которая оказалась для него фатальной. В тот день единственная дочь легендарного артиста Барбара готовилась к совместному путешествию с папой в Прагу, однако этому так и не суждено было случиться.

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Сегодня, в годовщину смерти Кузьмы, Барбара рассказала, каким для нее было утро 2 февраля 2015 года. Болезненными воспоминаниями она поделилась в интервью Алексею Суханову на YouTube.

"2 февраля мы с папой должны были лететь в Прагу. Он спешил ко мне в Киев. Я как раз приехала домой, это было утром. У нас двухэтажный дом, я спускалась со второго этажа вниз. Как раз в тот момент, когда я уже подошла на кухню, набрали маму и сообщили об этом", – вспомнила Барбара.

Никто не мог поверить в смерть главы семейства и культового музыканта.

"У мамы была истерика, паника. Она не понимала, что происходит. Я выбежала на улицу, и была в другой реальности. Я не верила, что это может быть правда... Я пришла к себе в комнату и начала раскладывать одежду в шкафу, чтобы об этом не думать. Я идеально все разложила, чтобы выпасть из этой реальности", – призналась дочь Кузьмы.

После смерти папы Барбара, которая поступила в медицинский, полностью погрузилась в учебу. Говорит, что большая загруженность в университете ее спасала.

Отметим, мама музыканта Ольга Кузьменко убеждена, что ее сына убили. Она рассказала о разговоре с военнослужащей подразделения ВСУ, управляющего дронами. Бойцы, специализирующиеся на управлении беспилотниками, якобы сделали собственное расследование и определили, что авто Кузьмы Скрябина вышло из строя не случайно.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что музыкант имел активную гражданскую и политическую позицию – всегда говорил искренне и не подбирал слова. В годовщину его смерти мы вспомнили лучшие высказывания Кузьмы об Украине, войне, украинском народе и жизни.

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