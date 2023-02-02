Мама Кузьмы Скрябина назвала новую версию убийства легендарного певца: авто вывели из строя устройством, которое незаметно прикрепили

Мама известного украинского певца Кузьмы Скрябина, трагически погибшего 2 февраля 2015 года под Кривым Рогом, Ольга Кузьменко убеждена, что ее сына убили. Она рассказала о разговоре с военнослужащей подразделения ВСУ, управляющего дронами.

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Бойцы, специализирующиеся на управлении беспилотниками, якобы сделали собственное расследование и определили, что авто исполнителя вышло из строя не случайно. Этой версией Ольга Кузьменко поделилась в интервью Алексею Суханову на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мама легендарного артиста вспомнила, что после смерти сына к ней домой пришла женщина в камуфляжной форме по имени Ирина и рассказала о версии ее собратьев.

"Она из той роты, которая управляет беспилотниками. Их офицеры, там же IT-специалисты, нарисовали такую схему. Она мне показала свою руку, как теперь помню. Такую присоску приклеивают туда, куда нужно. И тогда центр управления беспилотниками выключает электрическое устройство. А Toyota Sequoia была полностью на электронике", – объяснила Ольга Кузьменко.

Она добавила, что авто певца "просто выключили", из-за чего на повороте заблокировался руль и перестали работать тормоза. По словам военнослужащей, устройство могли прикрепить на машину во время концерта Скрябина.

Мама погибшего исполнителя предположила, что недоброжелатели следили за маршрутом звезды и выбрали момент, когда он мог столкнуться с другим авто. В версию с несчастным случаем Ольга Кузьменко не верит.

"Никто в это не верил. Кто не приходил к нам, рассказывали, что так не могло быть. Не могут миллионы людей ошибаться. Кто виноват? Кто-то виноват. Так просто не бывает", – закончила собеседница Суханова.

Напомним, мама Кузьмы Скрябина также назвала причастных к гибели сына и рассказала, что у авто певца несколько раз откручивали колеса.

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