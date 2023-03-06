В Киеве парк в Святошинском районе предложили переименовать в честь Кузьмы Скрябина

В Киеве предложили переименовать парк генерала Потапова, который находится в Святошинском районе Киева. Локацию хотят назвать в честь певца и композитора Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин).

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Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета. Чтобы электронный документ был рассмотрен, он должен набрать 6 тыс. голосов в определенный срок.

"Предлагаю переименовать улицу и парк, которые названы в честь советского генерала Потапова, по имени Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин) – героя Украины, певца, композитора, поэта, писателя, телеведущего, продюсера и актера", – говорится в обращении.

Автор обращения добавил, что советскому генералу не место в современной истории Киева, а столичные улицы "должны носить имена наших героев".

Напомним, в Киеве предложили переименовать "Парк Пушкина" в Шевченковском районе в "Парк героев-медиков Украины". Таким образом, можно будет признать и подчеркнуть вклад украинских врачей в борьбе с последствиями российско-украинской войны и пандемией COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевсовет рассмотрит вопрос о полном запрете продажи пиротехники в столице. В случае нарушения продавцов хотят штрафовать.

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