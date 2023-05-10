Сеть восхитил водитель киевской маршрутки, бесплатно угощающий пассажиров конфетами. Фото

В Киеве заметили маршрутку, водитель которой бесплатно угощает пассажиров конфетами. Общественный транспорт курсирует по маршруту №580.

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Соответствующее фото было опубликовано в социальных сетях. Сладости лежат в специальной корзине.

"Милота в 580 маршрутке", – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, что рядом с водителем сидит игрушечный розовый мишка, а возле него лежит корзина с конфетами, на которой есть надпись "Угощайся". Следует добавить, что маршрутный автобус курсирует по маршруту: станция метро "Левобережная" – улица Радунская (Деснянский район).

Добавим, что пользователи соцсети с восхищением отреагировали на такой сладкий презент от водителя маршрутки. "Класс", "тот же водитель, что и в 150 (маршрутке. ред.) был – хороший водитель". "невероятно".

Напомним, в Киеве зарегистрировали петицию с предложением ввести безналичную оплату в столичных маршрутных автобусах. Сейчас там можно рассчитаться за проезд только наличными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве была замечена уникальная маршрутка, в которой можно рассчитаться за проезд электронным платежом. В частности, водитель принимает оплату в криптовалюте.

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