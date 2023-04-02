Под Киево-Печерской лаврой продолжились митинги против УПЦ МП. Фото и видео

В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 2 апреля, продолжился митинг против УПЦ МП. Здесь утром, вопреки расторжению договора об аренде, представители московского патриархата провели церковную службу.

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Об этом сообщил телеканал Киев. На месте происшествия находятся правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Несмотря на погоду, люди продолжают митинг возле Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

Активисты, пришедшие на территорию Заповедника, требуют, чтобы представителей московского патриархата окончательно выселили из монастыря. В руках они держат плакаты с обращением к верующим УПЦ МП о том, что их церковь продолжает подчиняться РПЦ.

Между активистами и верующими находятся сотрудники полиции, которые следят за порядком. Стоит добавить, что на территории Лавры также заметили "преданную верующую" московского патриархата, которая бросилась защищать якобы "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре. Это известная провокатор Виктория Кохановская.

Напомним, представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию Лавры еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, к четвергу, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой. В этот день должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описанию имущества монастыря. Ее работу представители Московского патриархата начали сразу же блокировать.

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