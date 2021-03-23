Локдаун у Києві можуть послабити: названо умову

Жорсткий карантин у Києві пом'якшать, якщо в місті протягом п'яти днів будуть спостерігатися показники захворюваності на COVID-19, госпіталізацій тощо, що відповідають нормам.

Водночас якщо ситуація буде погіршуватися, обмеження можуть розширити, зокрема – щодо роботи громадського транспорту. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі "РБК-Україна".

Як зазначив чиновник, із 23 березня столиця України живе за правилами "червоної" зони, які передбачено в постанові Кабміну №1236. Тому умова, яку раніше ухвалила київська комісія ТЕБ та НС про посилений карантин терміном до 9 квітня, вже неактуальна.

"Минулого тижня ми були в "помаранчевій" зоні епідзагрози. Через спалах захворюваності ми були змушені вводити додаткові обмеження, які повторювали обмеження "червоної" зони, не чекаючи, поки ми вийдемо на ті показники Кабміну, за яких нас би внесли в "червону" зону. Але оскільки до кінця тижня Київ досяг цих показників, то вже із нинішнього дня ми в "червоній" зоні, згідно з індикатором Кабміну", – пояснив він.

Перегляд обмежень у столиці буде залежати від епідемічної ситуації, виходячи з чітких параметрів, які визначили в уряді, зазначив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.

"Якщо в нас протягом п'яти днів буде поліпшення ситуації з показниками урядової постанови, тоді ми перейдемо до більш м'яких обмежень. Тож сьогоднішні обмеження буде переглянуто, тобто ослаблено.

Якщо ситуація погіршуватиметься, ми будемо змушені посилити обмеження. У нас, на місцевому рівні, є таке право – це зупинення громадського транспорту", – сказав Поворозник.

Нагадаємо:

22 березня коронавірусом у столиці заразилися 1050 осіб, 32 померли. У Київській області зафіксували 727 нових заражених.

Суворі обмеження в Києві почали діяти в ніч із 19 на 20 березня. Заявлялося, що вони триватимуть до 9 квітня. Про те, що заборонено, – читайте в нашому матеріалі.

Поки громадський транспорт у столиці країни повинен працювати із заповнюваністю не більше за 50%, але в КМДА назвали умову для введення спецперепусток.

Загалом в Україні три регіони мають найбільшу динаміку щодо зростання кількості хворих на COVID-19 – це Київ, Вінницька та Івано-Франківська області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 23 березня через поширення коронавірусу змінили зони карантину. До "червоної" внесли Львівську область.

Українцям у "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту в місцях загального користування. По суті, йдеться практично про повсюдну заборону перебування на вулиці без масок.