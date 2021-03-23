В Украине обновили зоны карантина: еще одна область стала "красной"

В Украине 23 марта из-за распространения коронавируса изменили зоны карантина. К "красной" отнесли Львовскую область.

Теперь к ней относятся Киев и еще восемь регионов страны, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. В "желтой" зоне карантина осталась только Херсонская область.

В "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

К "оранжевой" зоне карантина относятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине три региона сейчас имеют наибольшую динамику по росту количества больных коронавируcом – это Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области.