Кличко в присутствии послов G7 заявил о давлении правоохранителей на местные власти

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил о давлении правоохранительных органов на местные власти. Об этом он сказал во время открытия Дня Диалога XVIII Украинского муниципального форума "Единство для Победы и восстановления Украины".

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Об этом говорится на сайте Кличко.

"Для нас, общин и государства в целом, очень важна сегодня международная поддержка – как на пути к нашей Победе, так и для восстановления и восстановления страны. Жизненно важно для нас и единение внутри государства – я не устаю об этом говорить.

В Ассоциации городов Украины мы делаем все для усиления каждой общины, для помощи тем общинам, наиболее пострадавшим от агрессии. Для обеспечения сел, поселков и городов необходимым финансированием и возможностями, позволяющими оказывать услуги жителям и максимально помогать военным подразделениям, – отметил глава АГУ.

"Все мы продолжаем и после изъятия военного и силового НДФЛ из местных бюджетов помогать ВСУ – перечисляем средства, закупаем дроны, технику, строим фортификационные сооружения, организовываем лечение и реабилитацию воинов. Одновременно мы вынуждены отстаивать 64% НДФЛ в бюджетах всех общин. Кроме Киева, Кстати, у него только 40% НДФЛ.

Он также отметил, что сегодня, одновременно с критически важной для людей работой, приходится защищать служащих и должностных лиц муниципалитетов от давления правоохранителей и силовых структур.

Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайства в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. услуг. Правление Ассоциации городов Украины приняло решение об усилении юридической службы Ассоциации, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", - подчеркнул Кличко.

Он также сообщил, что члены Правления Ассоциации городов Украины объединили усилия с избранниками Верховной Рады. Они встретились с народными депутатами двух комитетов парламента – по вопросам работы правоохранительных органов и по вопросам безопасности – и договорились совместно нарабатывать решения по предотвращению давления на местное самоуправление, для конструктивного сотрудничества и создания нормальных условий работы муниципалитетов.

"Важно, что объединение это удалось, и мы готовим совместные заседания с нардепами для решения проблем местного самоуправления. Будем обсуждать конкретные ситуации, находить общие позиции и решения. Другого пути сегодня нет – только единство, только объединение усилий всех", – подчеркнул мэр. Киев.

XVIII Украинский муниципальный форум собрал представителей около 400 украинских общин, депутатов местных советов Украины, депутатов Верховной Рады, представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.