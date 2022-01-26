'Секс в большом городе' попал в скандал из-за 'русской проститутки': россияне объявили сиквелу бойкот

Сиквел сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так" массово бойкотируют россияне. Дело в том, что в новых сериях главные героини назвали обеспеченную молодую соседку "русской проституткой", что не на шутку возмутило зрителей из РФ.

Под постами, связанными с кинопроектом в Instagram массово пишут хежтег #metoorussian и требуют извинений от создателей сиквела. Однако официального ответа от HBO еще нет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Эпизод, на который ссылаются россияне, произошел в 8-й серии продолжения сериала "Секс в большом городе". В одной из сцен главная героиня Керри Брэдшоу с подругой Симмой наблюдают за новой соседкой снизу, целующейся с неизвестным мужчиной.

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Во время диалога одна из женщин размышляет над тем, откуда у молодой красивой девушки деньги на жилье в элитном районе Нью-Йорка, на что собеседница отвечает: "Русская проститутка. Обычное дело на рынке недвижимости".

Однако позже выясняется, что героиня работает дизайнером ювелирных украшений и не является представительницей российской национальности.

После показанного эпизода россияне возмутились и высказали свои мысли в комментариях. Создателей сквела обвинили в транслировании стререотипных взглядов и мизогинии.

"Прекратите демонстрировать ксенофобию и мизогинию", "Это ваша новая политика терпимости и толерантности?", "HBO, мы требуем извинений", – написали они.

Напомним, что это уже не первый раз "И просто так" попадает в громкий скандал. Ранее режиссеры вырезали сцену с возлюбленным Кэрри, которого сыграл Крис Нот, из-за обвинений в сексуальном насилии.

Сообщалось, что в финале покойный Мистер Биг должен был появиться в фантазиях главной героини, когда она пришла на парижский мост Искусств, чтобы развеять его прах.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой известный сериал от Netflix под названием "Эмили в Париже" оскандалился из-за украинского персонажа по имени Петра, которую изобразили воровкой.

На возмущение украинцев отреагировал министр культуры Александр Ткаченко, написав официальное обращение к стриминговой платформе. Позже в Netflix ответили на критику зрителей и пообещали в 2022 году держать тесный контакт с украинцами, чтобы "предотвратить подобные случаи".