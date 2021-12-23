Во втором сезоне 'Эмили в Париже' украинцев изобразили ворами. Подробности скандала

Вчера, 22 декабря, украинские зрители увидели премьеру второго сезона нашумевшего сериала от Netflix "Эмили в Париже", однако многие остались разочарованными и даже оскорбленными после просмотра. Дело в том, что в одном из эпизодов появился новый персонаж – киевлянка Петра. Режиссеры решили показать ее как воровку и любительницу ярких, но безвкусных вещей.

Новые серии на стриминговой платформе Netflix по-прежнему рассказывают историю молодой американки Эмили Купер, которая переехала во Францию, чтобы строить карьеру в рекламном агентстве. С целью преодолеть языковой барьер, она начинает посещать уроки французского языка, на которых и знакомится с шумной и, как отметили фанаты, слегка раздражающей украинкой.

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Главная героиня, в исполнении голливудской звезды Лили Коллинз, продолжает переживать любовную драму с поваром одного из парижских ресторанчиков.

Если раньше их отношениям мешала невеста француза, то теперь, кажется, роман на стороне наклевывается и у Эмили. На курсах по изучению языка она знакомится с британцем по имени Альфи. Его показывают довольно стереотипно: он, как и любой англичанин, любит футбол, хорошую выпивку и носит костюм.

Оскорбительными стереотипами решили "украсить" и Петру – эмигрантку из Украины. Ее показывают вызывающей и чрезмерно эмоциональной девушкой. Она подсаживается к Эмили, когда заходит в класс на урок французского. Блондинка с накрученными локонами, пестрым макияжем, массивными украшениями, в ярком кожаном пиджаке из кожи достает ручку с пушистым помпоном – так образ выглядит целостнее, по всей видимости посчитали сценаристы.

Эмили соседка по парте кажется простой и забавной, однако поведение персонажа дает понять, что Петра не такая наивная, как может показаться на первый взгляд. Многое становится ясным, когда девушки отправляются в магазин, где киевлянка учит главную героиню незаметно выносить товар. Эмигрантка из Украины хочет доказать, что воровать – это несложно.

Роль Петры исполнила актриса родом из Украины Дарья Панченко. Она родилась в Киеве, здесь же училась в Украинской академии балета и закончила престижный лицей, в котором выучила пять языков и получила множество грантов на обучение в США. Однако сердце юной Даши принадлежало Франции. В 19 лет она переехала в Париж, где получила степень магистра по специальности "Режиссура кино". Панченко известна своими ролями в фильмах "Эквилибр", "Благие намерения", "Mortem" и многих других.

Пользователи сети решили, что создатели проекта сделали персонаж украинки чрезмерно карикатурным и неоправданно комичным. Комментаторов также возмутил явный акцент на национальности Петры.

"Не знаю этого ли добивались режиссеры, но героиню из Киева показали неприятной девушкой, ворующей в магазинах. И там прямо акцент на том, что она из Киева", – написала одна из зрительниц в Twitter.

Удивило украинцев и имя эмигрантки из Украины. Они посчитали, что сценаристы "не вникали в суть и просто преобразовали мужское Петро в женское Петра".

Чем еще удивит киевлянка в сериале "Эмили в Париже", пока неизвестно. Однако, поклонники предполагают, что она скорее может проявиться как негативный персонаж, чем положительный.

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