Из продолжения 'Секса в большом городе' вырезали сцену с Крисом Нотом после обвинений в изнасилованиях

В финальном эпизоде сиквела "И просто так", который является продолжением культового сериала "Секс в большом городе", не покажут "идеального мужчину" Мистера Бига в исполнении Криса Нота. Режиссеры приняли решение удалить сцену с актером после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии.

Последнюю серию телеистории зрители увидят 3 февраля 2022 года на стриминговой платформе HBO Max, сообщает Variety. Сам сервис отказался комментировать скандал вокруг Нота.

Персонаж Криса, супруг Кэрри Брэдшоу, скончался в самом первом эпизоде сиквела – он умер от сердечного приступа во время занятий спортом на велотренажере. В финале Мистер Биг должен был появиться как фантазия возлюбленной в исполнении Сары Джессики Паркер, когда она пришла на парижский мост Искусств, чтобы развеять прах погибшего.

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Как пишет издание, творческая команда "И просто так" посчитала, что эти кадры не имеют большого значения для повествования, поэтому монтажерам дали команду удалить их.

Напомним, две американки, 40-летняя Зои и 31-летняя Лили утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитого актера. По словам жертв, они не знали друг друга ранее, а насильственные акты произошли с промежутком в 10 лет – в 2004-м и 2015-м годах в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке соответственно. Сам Нот называет изнасилования "чертой, которую он бы никогда не переступил", отрицая все обвинения.

Коротко о знаменитости:

Крис Нот – 67-летний американский телевизионный актёр. Он наиболее известен по ролям в сериалах "Закон и порядок", "Секс в большом городе" и "Хорошая жена". Родом из Висконсина (США). Женат на актрисе Таре Уилсон и воспитывает двух сыновей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актрисы "Секса в большом городе" впервые отреагировали на секс-скандал вокруг Криса Нота. Они поддержали женщин, ставших жертвами актера. Кроме того, исполнитель роли Мистера Бига потерял контракт на 12 млн долларов из-за обвинений в изнасиловании. От сотрудничества со звездой отказалась компания по производству алкогольных напитков, которая должна была продавать его именную текилу.