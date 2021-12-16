Три причины, почему продолжение 'Секса в большом городе' можно было и не снимать

Сериал "Секс в большом городе" в 1998 году из первых серий стал культовым. Его обожали смотреть зрители со всего мира. Это вдохновило режиссеров после завершения 6 сезона снять еще 2 полнометражных фильма с интригующими историями (в 2008 и 2010 годах). Однако ожидаемых оваций и одобрительных отзывов эти картины так и не получили.

9 декабря 2021 года состоялась премьера перезапуска сериала: долгожданная для тех, кто захотел поностальгировать. Его новое название – "И просто так". В результате новый сезон побил рекорд стримингового сервиса HBO Max, а сюжет снова собрал кучу негативных комментариев.

OBOZREVATEL выяснил, какие ошибки авторов нового сценария разочаровали зрителей, критиков и журналистов.

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис в новом сезоне сыграли соответственно роли Кэрри, Миранды и Шарлотты. Первым разочарованием фанатов сериала стала внезапная смерть любимого Кэрри Брэдшоу. Речь идет о мистере Биге, роль которого досталась Крису Ноту. Такой сюжетный поворот произошел в начале первой серии. А это, по словам фанатов в соцсетях, один из самых ярких персонажей культового проекта.

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Кроме того, в сериале "И просто так" нет одной из любимых героинь зрителей – раскрепощенной и любвеобильной Саманты Джонс, роль которой в течение многих лет играла Ким Кэттролл. Об этом стало известно еще до премьеры, но критики так и не смирились с отсутствием актрисы. Например, в The Telegraph Анита Сингх отметила, что новые героини выглядят "печально и стервозно", а сценаристам не удалось раскрыть их характеры.

Автор TVLine Дэйв Немец считает, что отсутствие Саманты точно не пошло на пользу перезапуску сериала. По его мнению, она задавала бы новому проекту "определенный тон", которого не хватает: "Саманта добавила бы сериалу дерзкую остроту. В новом проекте беседы о сексе сведены к минимуму, что превращает его в драмеди, а не в секс-комедию".

По словам колумниста в The Guardian, первые 20 минут перезапуска сериала – ужасны. Его аргументом стало то, что сценаристы придумали странную историю для объяснения зрителям, куда исчезла экранная Саманта: она якобы переехала в Лондон по недоразумению с Кэрри.

CNN этот сюжет сравнил с тем, как родители сообщают детям новость, что умер их любимый питомец – "он просто уехал жить в другое место".

Поскольку с момента выхода последней истории о героинях сиквела "Секс в большом городе" прошло более 10 лет, сценаристы пытались актуализировать сюжет. Если в первых сезонах главные героини, которым около 30 лет, обсуждали светские мероприятия, гонорары и мужчин, то в "И просто так" женщинам уже за 50. Соответственно и темы бесед изменились: о старении, проблемах в семейной жизни, о подростковом возрасте их детей и так далее.

The Guardian прокомментировал остросюжетную историю так: "Возможно, это важно для популяризации сериала. Однако вместо привычных персонажей мы видим тройку, которую единственное, что интересует – старость и неудачи".

По словам кинокритика Инку Канг, сериал "Секс в большом городе" вернули на экраны в "зомби-форме, чтобы генерировать заголовки, вызвать ностальгию и разочаровать зрителей". "Господи, как скучно смотреть теперь на их феминистские потуги. Кажется, что основной месседж шоу: в 50 вы все еще можете выглядеть гламурно, но уже не развлекаться", – сказала она The Washington Post.

Дженнифер Кейшин Армстронг, напротив, считает, что главные героини "достойны возвращения" на экраны."Наибольшая ценность шоу – это изображение жизни 55-летних женщин, возрастной группы, которую почти не показывают на телевидении и в кино", – цитирует ее The Wrap.

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