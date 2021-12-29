"Игра в кальмара" может получить сразу два новых сезона: первые подробности

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" ("Squid Game") может продолжиться не только на второй, но и на третий сезон. Такая возможность пока еще на стадии переговоров между режиссером и сценаристом проекта Хваном Дон Хеком и американским стриминговым сервисом Netflix.

Хек сам сообщил о том, что обсуждает вариант продолжения популярного проекта, передает Yonhap. "Я веду переговоры с Netflix по поводу второго сезона, а также третьего сезонов", – сказал он в интервью одной из корейских телекомпаний.

По словам кинодеятеля, результаты он узнает уже в ближайшее время, однако конкретных дат Хек не озвучил.

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Режиссер впервые публично сообщил о том, что "Игра в кальмара" может получить второй сезон, месяц назад.

Он отметил, что в новых сериях будет рассказана история Сон Ги-Хуна, участника №456, победившего в смертоносном состязания за призовой фонд в размере 45,6 миллиарда вон (38,9 миллиона долларов США).

Съемки второго сезона "Игры в кальмара" еще не начались, а конкретные задумки и сценарные ходы будут держаться в секрете.

В интервью AP Entertainment Хван Дон Хек заявлял, что в продолжении будет еще больше декораций и смертельных сцен. Создатель "игры" также намекнул, что он работает не только над сериалом, но и над полнометражным фильмом по его мотивам.

Напомним:

"Игра в кальмара" установила множество рекордов и по количеству зрителей стала самым просматриваемым сериалом на Netflix (111 млн человек включили хотя бы одну серию).

По оценкам Netflix, "Игра в кальмара" принесет компании $891,1 млн. При этом производство многосерийной картины стоило лишь $21,4 млн (примерно $2,4 млн за один эпизод).

Проект получил премию Gotham Awards в номинации "Лучший сериал".

Как создавались смертельные сцены популярной киноистории – смотрите по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Авторитетная киноплатформа IMDb опубликовала топ-10 лучших телесериалов, страницы которых на портале были наиболее просматриваемыми в течение года. "Игра в кальмара" оказалась в этом списке только на третьем месте.