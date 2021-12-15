Топ-10 лучших сериалов 2021 года: "Игра в кальмара" только на третьем месте

Авторитетная киноплатформа IMDb опубликовала топ-10 лучших телесериалов, страницы которых на портале были наиболее просматриваемыми в течение года. Первенство в рейтинге сериалов-2021 получила фантастическая работа Marvel Studios "ВандаВижен".

Список самых популярных многосерийных телефильмов появился на сайте IMDb. В статье подчеркивается, что веб- и мобильная аудитория киноплатформы насчитывает более 200 миллионов уникальных посетителей в месяц.

Где смотреть: Disney Plus.

Супергеройский мини-сериал получил высокие рейтинги сразу после премьеры в январе. Сюжет основанный на историях Алой Ведьмы и Вижена – персонажей комиксов Marvel.

Где смотреть: Disney Plus.

Видео дня

Это снова сериал о супергерое Marvel Comics – приемном сыне Одина и сводном брате Тора. Главную роль исполнил известный актер Том Хиддлстон, обаяние которого позволяют легко забыть, что коварный Локи на самом деле – злодей.

Где смотреть: Netflix.

Этот сериал стал настоящим хитом 2021 года и установил рекорды по количеству просмотров. Южнокорейская "Игра в кальмара" вдохновила бесчисленное количество мемов, TikTok-видео, идей для костюмов на Хэллоуин и проч..

Где смотреть: Disney Plus.

Фантастические герои Marvel Comics, судя по этому рейтингу, в 2021-м были горячим трендом. Этот сериал исследует внутренний конфликт Сэма Уилсона – Сокола, а также рассказывает о борье Баки Барнса– Зимнего солдата.

Где смотреть: Netflix.

Сериал по мотивам одноименной серии книг Джулии Куин был самым популярным шоу Netflix 2021 года, пока не вышла "Игра в кальмара". Он рассказывает о восьми братьях и сестрах из семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь и счастье в высшем обществе Лондона.

Где смотреть: 1-10 сезоны – Netflix, 11 сезон – AMC Plus.

Из-за пандемии дата выхода продолжения сериала была перенесена, но фанаты встретили 11 сезон очень тепло. В 2022 году выйдет еще 14 серий "Ходячих мертвецов".

Где смотреть: HBO Max.

Криминальный сериал с Кейт Уинслет в главной роли стал неожиданно популярным. Он получил и признание критиков – четыре победы "Эмми", включая трофей для ведущей актрисы телепроекта.

Где смотреть: Netflix.

Основанный на фантастических романах Ли Бардуго, "Тень и кость" мгновенно стал хитом на Netflix благодаря творческому построению мира, неоднозначным темам и хорошей актерской игре. Бен Барнс, к примеру, был награжден премией IMDb STARmeter за роль загадочного генерала Киригана.

Где смотреть: Netflix.

Сериал с элементами драмы, комедии и боевых искусств построенный на популярном фильме 1984 года "Парень-каратист". В IMDb отметили, что интерес пользователей к "Кобра Кай" рос из года в год: в третьем сезоне сериал впервые занял первое место в MOVIEmeter и был в десятке лучших в течение пяти недель подряд.

Где смотреть: Netflix.

У "Люцифера" была длинная история, которая закончилась на шестом сезоне. Сериал, созданный по мотиву комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта, рассказывает о падшем с небес ангеле.

Напомним:

Первое место в топе фильмов, которые чаще всего искали в 2021 году на IMDb, заняла "Дюна" – экранизация романа Фрэнка Герберта.

IMDb также публиковал рейтинг самых популярных актеров-2021.

Как ранее писал OBOZREVATEL, многосерийная историческая драма "Пересекая Атлантику" получила награду "Эмми" за лучший телефильм или мини-сериал. Всего на International Emmys 2021 было 44 номинанта в 11 категориях из рекордного количества стран – 24.