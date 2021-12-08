Кинематографисты ответили на нашумевшее интервью Болдуина: револьвер не мог выстрелить сам. Видео

Американский актер и певец Джон Шнайдер заявил, что револьвер, используемый на трагических съемках вестерна "Ржавчина" Алеком Болдуином, не мог выстрелить сам по себе. Что касается того, как в барабане появился боевой патрон, оружейник Телл Рид – отец работавшей над фильмом Ханны Гутьеррес-Рид – озвучил версию саботажа.

Напомним, что в своем недавнем интервью Болдуин утверждал: он не знает, как произошел выстрел, убивший оператора Галину Гатчинс, ведь на курок он не нажимал. Шнайдер в ответ на это записал видео, продемонстрировав раритетную, как в "Ржавчине", модель шестизарядного револьвера Кольт. Ролик был обнародован на YouTube-канале актера (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Прямо во лжи знаменитость никого не обвинял, однако сообщил: якобы такое оружие не могло выпустить пулю само.

Видео дня

В своем видео актер озвучил несколько сценариев, как Болдуин мог произвести случайный выстрел. Один из них – если бы его палец соскользнул и с достаточной силой нажал на спусковой крючок.

Примечательно, что Шнайдер уже не раз высказывался о трагедии с Гатчинс и попадал в газетные заголовки. Он, несомненно, является опытным актером, однако неизвестно, было ли у него формальное обучение по обращению с оружием.

Ситуацию прокомментировал и известный голливудский оружейник Телл Рид, которого называют ветераном в этой сфере. Он обучал и свою дочь Ханну, которая впоследствии продолжила путь отца и попала на съемки "Ржавчины".

В эфире ABC News мужчина заявил: его дочь не могла подложить настоящую пулю и безусловно распознала бы ее в оружии. По версии Рида, боевой патрон принес на площадку какой-то недоброжелатель.

Как сказал отец Гутьеррес-Рид, для саботажа было "много мотивов". Адвокат оружейницы Ханны Джейсон Боулз при этом уточнил: вероятно, кто-то не думал, что инцидент станет смертельным, а только пытался спровоцировать нарушение безопасности на съемках.

Отец Ханны пояснил, что на той роковой репетиции сцены в церкви его дочь находилась снаружи, потому что выполняла еще обязанности помощника по реквизиту.

"Она бы перепроверила этот пистолет, и если бы в нем был боевой патрон, она бы его поймала", – сказал Рид.

Он добавил, что еще будучи маленькой девочкой Ханна понимала все о безопасной работе с оружием, ведь она обучалась этому с раннего детства.

Как писал OBOZREVATEL:

Гатчинс умерла в конце октября, получив смертельное сквозное ранение груди. Пострадал также режиссер Джоэл Соуз, которого ранило в область плеча. Мужчина попал в больницу, но выжил. Детали трагической истории можно найти тут.