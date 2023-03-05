Украина с партнерами разрабатывает механизм конфискации российских активов, которые пойдут на восстановление страны после войны

Украина с партнерами уже начала работу над механизмом конфискации российских активов, которые пойдут на восстановление нашей страны после войны. Процедура выплаты репараций будет базироваться на международном договоре.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 4 марта, во время конференции United for Justice, которая проходит во Львове. По его словам, структура компенсации будет состоять из четырех элементов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Украина разрабатывает его вместе с государствами-партнерами. У международного компенсационного механизма будет четыре элемента", – сообщил глава правительства.

В частности, механизм будет включать:

– международный реестр убытков

– компенсационную комиссию, которая будет рассматривать заявления о возмещении ущерба

– компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения

– механизм выполнения принятых Компенсационной комиссией решений

Как известно, 14 ноября прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить совершать агрессию против Украины и возместить нанесенный ущерб. За это решение проголосовали представители 94 государств из 181 присутствующих, то есть больше половины (принятие резолюции Генассамблеи ООН требует 50% голосов "за").

По состоянию на тот период ущерб оценивался более чем в 340 миллиардов долларов.

Отметим, контрибуция – это принудительные послевоенные платежи, уплачиваемые государством, потерпевшим поражение в войне, государствам-победителям. Ключевыми словами здесь являются "победа" и "поражение". То есть чтобы Украине требовать контрибуцию, нужно обязательно победить в войне.

Репарации – это полное или частичное возмещение государством, начавшим агрессивную войну, ущерба, причиненного государству, подвергшемуся нападению. Взыскание репараций происходит по мирному договору или другим международным актам, которые напрямую не зависят от результатов войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала ожидалось, что выплата репараций произойдет за счет замороженных российских активов в западных банках, которые по состоянию на сегодняшний день составляют от 300 до 500 млрд долларов США. Однако этот вариант зашел в тупик из-за "невозможности преодоления суверенного иммунитета национальными судами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!