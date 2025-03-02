Клавдия Петровна что-нибудь знала? В песне самой загадочной певицы Украины нашли намек на встречу Зеленского и Трампа

В песне самой загадочной певицы Украины Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) заметили намек на встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Трек, о котором идет речь, был выпущен еще в октябре 2023 года и назывался "Императоры".

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В песне певица "императорами" назвала людей, желающих все контролировать и провоцировать других. Такими "императорами" во встрече Зеленского и Трампа можно назвать самого Трампа и вице-президента США Джей Ди Венса. О своем предвидении Klavdia Petrivna известила в Instagram.

Она опубликовала видео со своего последнего концерта – во Львове, где исполняла этот трек. Сверху артистка наложила скриншот одного из комментариев подписчиков. "Такое впечатление, что песня написана о вчерашней встрече президентов. Клавдия что-то знала", – высказалась интернет-пользователь, по имени Ольга.

В видео попал фрагмент песни, где Klavdia Petrivna поет:

Дивляться на світ крізь вузькі паттерни

Хай нах*р ідуть, такі імператори.

Багато втратили

В халепу втрапилиІ

з часом попадали

Вони імператори.

Интересно, что в припеве сочетание слов складывается так, что можно четко услышать: "Багато втрат. Ти влип в халепу, Трамп".

"На экстрасенсов надо", "Гадалка?", "Загадочная Клавдия, загадочные песни, загадочный смысл в этих песнях" – шутливо высказались поклонники артистки.

В сети говорят, что конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом был спланирован. Президента Украины "заранее предупредили быть наготове", когда он собирался в Белый дом.

Ранее OBOZ.UA писал, что в США точно спародировали Трампа и Венса на встрече с Зеленским. Актеры назвали визит украинского президента в Вашингтон "ловушкой", а вице-президента США сравнили с "котом".

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