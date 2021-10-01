Цена на газ побила новый исторический рекорд: ЕС накрыл энергокризис

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч или около 1200 долларов за тысячу кубометров. ЕС уже столкнулся с результатами газового кризиса: закрываются энергокомпании и заводы, повышаются тарифы для населения.

В частности, речь идет о фьючерсе на ноябрь на хабе TTF в Нидерландах – главной газовой площадке Европы. Об свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

При этом среднее значение контракта "на день вперед" в ЕС по итогам сентября составило 759 долларов за тысячу кубометров.

Предполагается, что одной из причин такого резкого увеличения цен могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу Ямал-Европа почти в три раза. В частности, утром 1 октября прокачка составила около 0,8 млн кубометров в час. Накануне она была на уровне 2,2 млн кубометров.

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Европа в условиях общего дефицита поставок "голубого топлива" вынуждена конкурировать за сжиженный природный газ с рынком Азии. В результате фьючерс на азиатский индекс JKM Platts достиг 1110 долларов за тысячу кубометров.

Тарифы для населения выросли в среднем на 11,5% в Германии, до конца осени они могут увеличится еще на 13%.

Из-за рекордных цен в Великобритании уже остановились 2 завода по производству удобрений.

Дефицит газа грозит Европе ростом цен и перебоями с продовольствием . В некоторых странах уже не хватает удобрений, нечем оглушать свиней на скотобойнях и т.д.

В Великобритании закрываются энергокомпании: в начале 2021-го их было 70, а уже к концу года может остаться всего 10.

Рыночные цены на газ в Украине формируются с учетом европейских, а потому растут вслед за индексом TTF. Цена на газ для населения рассчитывается исходя из его рыночной стоимости.

То есть цены на газ для украинцев должны были бы расти, но в большинстве случаев этого не происходит. Дело в том, что подавляющее большинство бытовых потребителей в Украине обслуживаются на годовом тарифе с фиксированной ценой. Однако есть и те, у кого цена вырастает вслед за европейской. Это потребители, обслуживающиеся по месячным тарифам.

Напомним, российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на октябрь. Отметим, в сентябре российская компания забронировала лишь 4,3% из всех предложенных мощностей. А это в свою очередь лишь 0,65 млн куб. м в сутки или 19,5 млн куб. м на весь месяц.

Цена газа на мировых рынках меняется практически ежедневно. Это вызывает трудности при подготовке к новому отопительному сезону в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения Украины не изменится. В частности, тариф будет оставаться на уровне подписанного годового контракта – 7,96 грн за кубометр. По его словам, далее данный договор пересматривается и предлагается новый контракт на следующий год.

Глава правительства сообщил, что бюджетной сфере и теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предложил цену 7,44 грн. Это было сделано для того, чтобы дать возможность удержать на надлежащем уровне (прошлого года) тарифы на теплоснабжение и водоснабжение.