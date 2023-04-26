Шелтеры, эвакуация и продуктовые наборы: 'Олейна' присоединилась к крупным гуманитарным проектам

Последний год стал очень сложным для миллионов украинцев. Но вопреки всем жизненным обстоятельствах жители страны как никогда сплотились, чтобы поддержать друг друга и помочь пережить темные времена. Волонтерские инициативы, поддержка бизнеса, вера в защитников и добрые дела доказали, что люди способны творить чудеса.

Бренды в Украине, в том числе торговая марка "Олейна", активно участвуют в гуманитарных проектах для помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, пенсионерам, многодетным семьям и всем, кто пострадал от войны. И каждый подобный проект эффективно направляет свои ресурсы для победы.

Продуктовые наборы для эвакуированных и социально уязвимых категорий населения

С самого утра один из региональных хабов для помощи внутренне перемещенным лицам в Запорожье наполнен людьми. Здесь много семей с детьми, женщин, пар, пожилых людей. Каждый приходит за чем-то своим. Здесь можно получить еду, наборы гигиены, теплые принадлежности и постельное белье, медикаменты. Также на месте консультируют семейные врачи, юристы и психологи. Однако первоочередная потребность, конечно, касается продуктовых наборов.

Из-за полномасштабной войны многие семьи вынуждены были покинуть родные дома и начали строить свою жизнь с нуля в новом месте. Очень сложно найти работу и обустроиться, но, к счастью, мир не без добрых людей. Большинство сотрудников хаба – вынужденные переселенцы, которые в свое время прошли очень сложный путь и теперь готовы помочь тысячам других людей.

"Мы предоставляем продукты, гигиенические наборы, сезонную одежду и постельное белье: одеяла, подушки, обогреватели. То есть все то, что необходимо, и что люди не смогли с собой взять, когда уезжали. Большинство из эвакуированных пока не работают, и живут на выплаты для переселенцев. Наборы с гуманитарной помощью выдаются где-то один-два раза в неделю", – рассказывает сотрудница гуманитарного хаба Алена Харченко.

Чтобы сформировать необходимое количество продуктовых наборов, добровольцы просят пройти предварительную регистрацию в онлайн-формате. Это происходит непосредственно в пространстве хаба, куда люди приходят с документами, регистрируются по специальной стойке и получают помощь.

В коробках с продуктовыми наборами есть все необходимое для семьи. Базовые компоненты любого продуктового набора гуманитарной помощи – подсолнечное масло, крупы, макароны, мука, консервы, сахар.

"Нашей семье из четырех человек такого набора точно достаточно на две недели. Это очень нужная помощь, пока мы еще ищем работу, и все деньги уходят на аренду квартиры. Впрочем, даже сейчас я хочу порадовать семью теми блюдами, которые они любят. Например, дети в мирное время завтракали блинами, для них это воспоминание о доме, о тех временах, когда было все хорошо... Также, пожалуй, самое любимое блюдо нашей семьи – это, конечно, борщ.На третьем месте пирожки с картофелем... когда нет возможности самостоятельно что-либо приобрести", – рассказывает Светлана из Энергодара.

В хабе на постоянной основе работает уголок объединения волонтеров, которые с 2014 помогают защитникам и их семьям. Волонтеры плетут маскировочные сетки, изготовляют окопные свечи, пекут разные вкусности. Небезразличные жители региона приносят сюда продукты, теплые вещи и т.д. Некоторые переселенцы, получающие здесь же гуманитарную помощь, на удивление отдают либо половину, либо все содержимое своей коробки волонтерам. Люди объясняют это тем, что хотят сейчас помочь тем, кто нуждается в этом больше, чем они.

Среди благотворительных организаций, которые занимаются потребностями пострадавших от войны в Украине и ВПЛ, – Благотворительный фонд "Восток SOS".

"При поддержке партнеров мы передаем большой объем гуманитарной помощи на деоккупированные регионы, также помогаем общинам, где есть большое количество внутренне перемещенных лиц. Для этого существует определенная процедура: к нам обращаются органы местного самоуправления или локальные фонды с запросами и потребностями, и мы смотрим, чем можем им помочь. Сейчас удается покрывать почти все области Украины, кроме временно оккупированных территорий. Наш второй проект касается именно продуктовых наборов для Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", – рассказала менеджер по коммуникации фонда Александра Чугунова.

Компания Bunge, производитель продукции "Олейна" в Украине, несмотря на все трудности во время войны – ракетные атаки, уничтожение объектов инфраструктуры, проблемы с электричеством и логистикой, безопасностью, – продолжает производить свою продукцию, чтобы обеспечить маслом соотечественников в каждом уголке страны, в том числе на освобожденных территориях.

"Наша сила – в заботе друг о друге. Мы гордимся партнерством с "Восток SOS", чтобы заботиться о тех, кто находится рядом и нуждается в помощи, поскольку оказались в самых тяжелых условиях. Забота – в ДНК бренда "Олейна", и каждый помогает ближнему", чем может. Мы должны быть вместе с потребителями и помогать им в ежедневных заботах о близких в эти бурные времена", – объясняет маркетинг менеджер компании Bunge, производителя "Олейна" в Украине, Евгения Роик.

Эвакуация и поддержка в создании шелтеров для людей с инвалидностью

В апреле 2022 года компания Bunge – производитель продукции "Олейна" – пожертвовала 500 тыс. долларов в фонд "Восток SOS" для реализации гуманитарных инициатив. Организация эвакуации из наиболее опасных регионов Украины (транспортный ремонт и горючее, зарплаты водителям, снаряжение для защиты водителей), закупка микроскопов для института Шалимова, а самое главное – строительство и обустройство шелтеров в Ивано-Франковской области и Днепре.

Центр временного пребывания лиц с инвалидностью, пожилых людей и их семей открыли волонтеры в Днепре в 2022 году. Это место стало настоящим прибежищем для временного пребывания убегающих от войны. Горисполком Днепра выделил помещение, а фонд "Восток SOS" при поддержке "Олейна" помог обустроить палаты и помещения всем необходимым: многофункциональными кроватями, постельным бельем, бойлерами, холодильниками, микроволновками, столами, стульями, полотенцами, одеялами, посудой.

"За счет финансовой помощи от производителя "Олейна" мы закупили 50 многофункциональных кроватей, открыли второй корпус и оборудовали его необходимой техникой. Также из этих же средств оплачиваем зарплату персонала. Это очень необходимая помощь для людей с инвалидностью, эвакуированных из горячих точек. Они передвигаются за счет колесных кресел, на ходунках, есть и лежачие пациенты. Здесь у них есть возможность получить весь необходимый уход и поддержку", – рассказывает мобилизатор проекта в Днепре Ольга Волкова.

Центр предоставляет временное убежище людям с инвалидностью, лицам пожилого возраста и их семьям. Для матерей с детьми здесь создали специальные комнаты. Каждого снабжают вещами первой необходимости. За счет привлеченных от "Олейна" средств также оплачиваются услуги в шелтере, включая мобильное питание трижды в день и услуги клининга.

Для жителей Центра это место стало вторым домом, где они чувствуют себя одной большой семьей и где их встречают с теплом и заботой. Здесь находятся люди, которым необходима реабилитация и социализация. Бабушки и дедушки, иногда по несколько месяцев вынужденные прятаться в подвале, начинают здесь новую жизнь. Это касается не только медицинской и психологической поддержки, но и ухода. В шелтере они могут получить новую прическу, маникюр, а также отдохнуть и даже насладиться искусством – увидеть театральные представления и принять участие в арт-терапевтических упражнениях. В этом месте подопечные как бы "оживают", а после того, как их состояние стабилизируется, волонтеры выискивают возможности переправить людей в другие регионы Украины или за границу до окончания войны.

"Мы принимаем на определенный период времени людей, эвакуированных из горячих точек. Это Херсон, Краматорск, Бахмут, Константиновка, Изюм, Авдеевка, Северодонецк, Славянск и другие населенные пункты Украины. Пропускная способность центра – 100 человек. Сейчас у нас 75 человек, вечером должны приехать еще 15. У большинства из тех, кто к нам попадает, нет родственников и места для жизни, их дома, как правило, полностью уничтожены, они об этом вспоминают с болью, поэтому мы привлекаем психологов, работающих с нашими подопечными. На постоянное пребывание мы отправляем людей в Умань, есть такие, которые едут в Германию, преимущественно группами", – отмечает заместитель председателя Центра социальной адаптации лиц с инвалидностью, пожилых людей и их семей в Днепре Александра Гнатенко.

Также команде "Восток SOS" удалось построить новое убежище для людей с инвалидностью и маломобильных людей в селе Блюдники Ивано-Франковской области за счет пожертвования от компании Bunge, производителя "Олейна". Благодаря неравнодушию бизнеса эти люди получили не только крышу над головой, но и чувствуют себя защищенными и нужными.

"Мы планируем продолжать поддерживать важные гуманитарные проекты, направленные на комплексную помощь взрослым и детям в Украине в течение 2023 года, и уже выделили второй транш помощи фонда "Восток SOS". В настоящее время фонд подготовил и уже доставил часть индивидуальных продуктовых из "Олейна" для деоккупированных регионов" юге и востоке Украины", – объясняет маркетинг менеджер Bunge, производителя "Олейна" в Украине , Евгения Роик.