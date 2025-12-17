С начала года ДТЭК изготовил 8 проходческих комбайнов для поддержания угледобычи

За 11 месяцев 2025 года машиностроители компании ДТЭК изготовили 8 новых проходческих комбайнов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"За одиннадцать месяцев 2025 года машиностроители изготовили и отремонтировали более 3 тыс. единиц горно-шахтного оборудования. Среди них – восемь новых проходческих комбайнов, один шахтный вентилятор и десять электродвигателей украинского производства", – говорится в нем.

Также машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив более 2,2 млн запчастей и комплектующих.

"Работаем все на одну цель – чтобы пройти эту, уже четвертую, военную зиму. Усиленно работают и украинские машиностроители, чтобы поддерживать потребности украинских шахт в оборудовании. А это наша устойчивость, прежде всего, в отопительный сезон", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,1 млрд грн.